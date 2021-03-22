Бывший президент США Дональд Трамп вскоре вернется в социальные сети, но уже на собственной платформе.

Как передает Укринформ, об этом сообщил советник Дональда Трампа Джейсон Миллер.

— Я действительно думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца здесь, со своей платформой, — заявил Джейсон Миллер.

По его убеждению, новая соцсеть станет большой платформой, которая наберет «десятки миллионов пользователей».

Подробности о платформе, на которой Дональд Трамп собирается публиковать свои сообщения, Джейсон Миллер не раскрыл.

Как сообщалось, аккаунт Дональда Трампа в Twitter был закрыт администрацией соцсети 8 января из-за использования тогдашним президентом данной платформы для разжигания ненависти и призывов к насилию. Впоследствии его страницы закрыли также Facebook и Instagram.

Twitter стал первой платформой, которая приняла решение об удалении аккаунта Дональда Трампа после трагических событий 6 января, когда был штурм Капитолия Соединенных Штатов.