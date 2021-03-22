Фонд Порошенко отправил в украинские больницы очередную партии кислородных концентраторов для пациентов с коронавирусом. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность». Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровненскую, Сумскую и Черкасскую области.

— Год назад весь мир оказался не готов к страшной беде. К пандемии, которая уже унесла жизни сотен тысяч, если не миллионов людей. Но за этот год мир прошел огромную дистанцию. Во всех цивилизованных странах выстроена глубоко эшелонированная оборона, которая способна дать отпор — и через тесты, и через вакцины, через защиту врачей, и через новейшее оборудование, и через кровати, оборудованные кислородом, и много-много других вещей, — подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, Украина, несмотря на бравурные заявления власти о «чемпионстве в борьбе с коронавирусом», оказалась не готовой к эпидемии. Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу прививки получил только один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.

Он отметил, что сейчас самая большая беда — это нехватка кислорода для больных коронавирусом.

— Мы передаем очередную партию кислородных концентраторов. Мы очень надеемся, что эти кислородные концентраторы уже с завтрашнего дня начнут спасать жизни людей. Мы не можем быть равнодушными. Так как в 2014-м мы не были равнодушными и влились в движение волонтеров и добровольцев. Так как год назад мы делали все возможное для того, чтобы привезти, как в 2014 году бронежилеты, так сейчас это были защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты современной цифровой рентген диагностики, — отметил пятый президент.

Отмечается, что Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами — в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров — закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом. Более 100 кислородных концентраторов уже переданы в украинские больницы.

Всего потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 миллионов гривен.