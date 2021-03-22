Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Этот орган должен стать единственным, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Ранее экономические правонарушения расследовала налоговая милиция, а также экономические подразделения Службы безопасности и Нацполиции.

Необходимость создания отдельного органа объясняли тем, что налоговая милиция плохо расследует экономические преступления, а для остальных ведомств это вообще несвойственные функции.

Для оптимизации органов, которые борются с экономическими преступлениями, и устранения дублирования их функций решили создать Бюро. Деятельность органа будет координировать Кабинет министров.

Депутаты, которые инициировали законопроект, считают, что создание БЭБ приведет к более эффективной деятельности правоохранительных органов в использовании средств государства и его экономической безопасности, и как следствие, уменьшит теневой бизнес в Украине и увеличит поступление налогов.

Как пишет hromadske, одно из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского заключалось в том, что бизнес не будут «кошмарить». Для этого его команда после победы на выборах в 2019 году планировала создать Службу (или Бюро) финансовых расследований, которая переняла бы на себя функцию расследования экономических преступлений. Однако к принятию законопроекта парламент пришел только в начале 2021 года.

Напомним, что в МВФ заявили о более быстром восстановлении мировой экономики, но оно неравномерное, и есть тревожные признаки роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками.