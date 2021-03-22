Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что через 5-10 лет Украина получит членство в Евросоюзе.

Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, пишет «Украинская правда».

— Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Ярким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что «двери НАТО открыты для Украины». Украина готова стать членом ЕС — мы стремимся, чтобы это случилось как можно скорее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею, - сказал Денис Шмыгаль.

Глава правительства считает, что решающим в этом деле является прогресс в проведении реформ. В частности, в борьбе с коррупцией или в правосудии должны быть достигнуты европейские стандарты. И правительство интенсивно над этим работает.

По словам Дениса Шмыгаля, нет «каких-то принципиальных препятствий» для Украины на пути к членству в ЕС. При этом, отмечает он, есть две причины, почему страна до сих пор не там:

Украина все еще работает над европейскими стандартами;

В ЕС есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению союза.

Напомним, что вступление Украины в Евросоюз поддерживают 49% украинцев, тогда как к членству в НАТО стремятся поменьше — 41%.