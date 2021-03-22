Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил с должности главу Центробанка Наси Агбала. Поэтому турецкая валюта обвалилась на 15% и почти достигла исторического минимума.

Об этом пишет TheБабель.

Курс лиры достиг 8,48 за один доллар. Исторический минимум был установлен в ноябре 2020 года, когда лира обвалилась до 8,58 за один доллар. После этого и был назначен Наси Агбал.

Его действия на посту высоко оценивались внешними инвесторами, а турецкая валюта активно укреплялась. Агбал поднял учетную ставку с 17% до 19% для того, чтобы сдержать инфляцию. В то же время, самому Эрдогану это не понравилось, он считает, что именно такие действия Центробанка и приводят к инфляции.

После увольнения Агбала его место занял Сахап Кавчоглу — бывший член правящей партии в Турции. Он стал уже четвертым главой Центробанка за последние два года.

В то же время туристы, прибывающие в Турцию, смогут получить кратковременную выгоду, поскольку обычно прилетают туда с долларами и евро. Таким образом они смогут выгоднее получить местную валюту. Но через некоторое время эту выгоду может съесть повышение цен.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан Турции менять доллары и евро на национальную валюту — турецкую лиру.