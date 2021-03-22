В одной из поликлиник Вильнюса 22 марта состоялась публичная вакцинация президента Литвы Гитанаса Науседы препаратом AstraZeneca от коронавируса.

Это было сделано для повышения доверия к этой вакцине, пишет LB.ua.

— У меня не возникает сомнений насчет научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины. Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже утверждены, являются надежными, эффективными. Поэтому я активно призываю людей не тратить времени зря, не ждать, не раздумывая идти делать прививки, - сказал глава государства журналистам.

Сообщается, что сегодня также публично этой же вакциной привились премьер-министр Ингрида Шимон, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Науседа отметил, что все высшие руководители страны прививаются в один день, поскольку нашли «подходящее время в расписании».

Напомним, что в течение нескольких дней группа исследователей из университетской больницы Осло пыталась установить, существует ли связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов у трех норвежских пациентов.