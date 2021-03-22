Неизвестные 19 марта взломали сайт николаевского Центра журналистских расследований и заменили содержание нескольких материалов, которые готовились совместно с Чешским центром журналистских расследований и проектом «Слідство.Инфо».

Об этом сообщает Институт Массовой Информации со ссылкой на редактора издания Олега Оганова.

Издание связывает атаку с журналистской деятельностью.

— Да, у нас был взлом сайта, удалили и разместили другую информацию. Мы можем только предполагать, ведь доказательств мы не имеем, надо обращаться к киберполиции, чтобы понять, что произошло на самом деле. Насколько нам известно, есть некоторая связь. Мы еще зимой, в декабре-январе, получали письма от представителей ООО «Евротерминал» одесского и Александра Ангерта - это бывший одессит, который сейчас является гражданином Израиля. У нас были публикации, материал (по ссылке восстановленный после взлома текст, - прим.) о «Евротерминале», который готовился еще в рамках «Слідство.Инфо». А материал «Из Одессы с деньгами» (по ссылке восстановленный после взлома текст, - прим.) - это была публикация, которую мы делали совместно с чешским Центром журналистских расследований: расследование о влиятельных одесситах, которые не декларируют свое имущество в Украине. Мы не можем напрямую связывать, я просто рассказываю хронологию, мы же не можем сказать, что это делали эти люди, - рассказал Олег Оганов.

Скриншот публикации о компании "Евротерминал" после взлома сайта и замены текста

Скриншот публикации "Из Одессы с деньгами" после взлома сайта и замены текста

Кроме писем в редакцию, неизвестные также обращались к Google о якобы нарушении Центром журналистских расследований авторских прав в их материалах.

— Кроме того, от каких-то людей были обращения к Google о нарушении авторских прав, в отношении этих публикаций было более 10 жалоб, чтобы их Google снял с индексации, - сказал журналист.

По словам Олега Оганова, сайт издания взломали после того, как редакция отказала в размещении определенной информации о фигуранте их расследований.

Издание «Центр журналистских расследований» пишет, что по словам IT-координаторки проекта фонда Internews Europe «Audience Understanding and Digital Support» Натальи Онищенко, которая помогла Центру восстановить защиту сайта, хакеры воспользовались уязвимостью системы управления сайтом. Они получили доступ к учетным записям пользователя, взломали пароль и заменили публикации информационным мусором.

Сейчас издание предприняло необходимые технические меры по обеспечению безопасности сайта от подобных хакерских атак и восстановила утраченные материалы. Также редакция планирует обращаться в полицию по взлому сайта издания.

Напомним, в Николаеве следователи закрыли оба производства по статье 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование журналистской деятельности), которые открывали по заявлениям журналистов НикВести.