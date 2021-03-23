Внедрение Автоматизированной системы подачи, проверки и оформления судозаходов Государственной службой морского и речного транспорта (Морской администрацией) может иметь признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета (АМКУ) сообщают Порты Украины.

По информации, имеющейся у Южного межобластного территориального отделения АМКУ, Морская администрация в лице капитанов морских портов заставляет морских агентов в срочном порядке начать оформление судозахода через Автоматизированную систему без имеющихся на то законных оснований. Кроме того доступ к Автоматизированной системе является платным и предусматривает заключение соответствующего договора (оферты) с третьим лицом, а сам порядок внедрения Автоматизированной системы является непрозрачным”, — указала пресс-служба.

По состоянию на настоящее время АМКУ проводит проверку действий Морской администрации и других участников на предмет наличия в их действиях признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Учитывая указанное, Южное межобластное территориальное отделение АМКУ предлагает заинтересованным сторонам предоставлять информацию, которая будет способствовать проверке, в том числе о возможных нарушениях при оформлении судозахода”, — почеркнули в Комитете.

Ранее Ассоциация морских агентств Украины (АМАУ) заявила о том, что Морская администрация продолжает продвигать схему по оформлению прихода/выхода судов в морских портах через фирмы-«прокладки».

В ноябре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий объявил о значительном упрощении процедуры и сокращении времени на оформление судозахода — в круглосуточном режиме через электронную почту Морской администрации. Министр тогда публично обещал, что оформление документов в связи с Port Clearance в электронном виде будет бесплатным для судовладельцев (фрахтователей) и морских агентов. Но это обещание не было выполнено — оформление прихода/выхода через электронную почту так и не заработало, поскольку Морская администрация просто не отвечала на письма морских агентов. Вместо этого, Морская администрация в январе 2021 года начала прием документов и оформление суднозоходов в тестовом режиме через программное обеспечение «Автоматизированная система подачи, проверки и оформления судозаходов».