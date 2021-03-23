Апелляционный суд в французском городе Экс-ан-Прованс 23 марта постановил прекратить деятельность репрезентативного центра «ДНР» на юге страны. Он был зарегистрирован в качестве общественной организации.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на заявление организизации.

Центр «ДНР» открыли в Марселе 25 сентября 2017 года. Он был зарегестрирован в статусе общественного объединения, вскоре после открытия представители французской власти заявили, что никогда не признавали так называемую «ДНР» и не устанавливали контактов с квази-формированием.

Прокурор Франции обратился с иском о судебной ликвидации так называемого «представительства ДНР». В сентябре 2018 года суд разрешил этой организации продолжать работу. Однако сегодня апелляционный суд постановил, что «представительство» должно быть закрыто.

В организации назвали последнее решение суда атакой на свободу объединений.

Напомним, французские власти через суд добиваются закрытия так называемого «представительства» самопровозглашенной ДНР в Марселе.