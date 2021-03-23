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Водителя российского дипломата в Страсбурге полиция подозревает в угоне велосипедов для их дальнейшей перепродажи. Сообщается, что он мог заработать на этой схеме больше 100 тысяч евро.

Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на французскую радиостанцию France Bleu.

Мужчина перепродавал краденный транспорт на сайте Leboncoin. По оценке полиции, он успел продать более 300 велосипедов, большинство из них были электробайками.

Расследование началось еще в начале февраля. Электровелосипед бывшего первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля пропал на улице возле французского представительства Совета Европы. Через несколько дней он обнаружил свой байк в рекламе на сайте Leboncoin и подал заявление в полиции. Полиция договорилась с продавцом, который назначил встречу у российского консульства.

Полиция сразу задержала подозреваемого, который оказался водителем российского дипломата. Его взяли под стражу, но российская сторона отозвала его домой из-за «проблем со здоровьем», так что следователи не успели провести допрос подозреваемого в похищении сотен велосипедов.

Напомним, в Аргентине в дипломатической почте посольства России нашли около 400 килограммов кокаина.