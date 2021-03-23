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В Израиле проходят выборы в парламент, участие в голосовании смогут взять более 6,5 миллиона израильтян. В опросах лидирует партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд».
Об выборах информирует Le Monde.
Избирательные участки открылись во вторник, 23 марта, в 7 часов утра. К полудню более 25% из 6,5 миллиона израильтян, приглашенных на избирательные участки, проголосовали за выдвижение членов Кнессета (прим, - однопалатного парламента).
Согласно последним опросам, партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует и забирает 30 мест в парламенте из 120, за ней следуют остальные политсилы. Чтобы получить большинство в 61 из 120 мест, действующий глава правительства готов пойти на коалицию с партией, которая поддерживает ортодоксальных евреев.
Лидер оппозиции Яир Лапид заявил на выходе из избирательного участка, что это голосование покажет готовы ли избиратели к сдвигам в обществе.
— Это момент истины для Израиля, — отметил он.
Со своей стороны премьер-министр голосовал в Иерусалиме.
— Я надеюсь, что это последние выборы, чтобы положить конец политическому кризису в Израиле, — сказал Биньямина Нетаньяху.
Напомним, Израиль в рамках кампании по вакцинации от COVID начал вакцинировать палестинских арабов, которые проживают в стране, но не имеют статуса постоянного жителя. Ожидается, что прививки получат около 100 000 человек.
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В Израиле проходят выборы в парламент, участие в голосовании смогут взять более 6,5 миллиона израильтян. В опросах лидирует партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд».
Об выборах информирует Le Monde.
Избирательные участки открылись во вторник, 23 марта, в 7 часов утра. К полудню более 25% из 6,5 миллиона израильтян, приглашенных на избирательные участки, проголосовали за выдвижение членов Кнессета (прим, - однопалатного парламента).
Согласно последним опросам, партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует и забирает 30 мест в парламенте из 120, за ней следуют остальные политсилы. Чтобы получить большинство в 61 из 120 мест, действующий глава правительства готов пойти на коалицию с партией, которая поддерживает ортодоксальных евреев.
Лидер оппозиции Яир Лапид заявил на выходе из избирательного участка, что это голосование покажет готовы ли избиратели к сдвигам в обществе.
— Это момент истины для Израиля, — отметил он.
Со своей стороны премьер-министр голосовал в Иерусалиме.
— Я надеюсь, что это последние выборы, чтобы положить конец политическому кризису в Израиле, — сказал Биньямина Нетаньяху.
Напомним, Израиль в рамках кампании по вакцинации от COVID начал вакцинировать палестинских арабов, которые проживают в стране, но не имеют статуса постоянного жителя. Ожидается, что прививки получат около 100 000 человек.