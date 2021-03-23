В Норвегии полиция допросила премьер-министра Эрне Солберг за то, что та нарушила условия карантина на праздновании своего дня рождения в прошлом месяце.

Об этом пишет Европейская правда.

— Мы начали расследование, в рамках которого допросили премьер-министра. Мы взяли инициативу, допрос начался, но формально он еще не закончен, — заявил инспектор полиции Пер Мортен Сендинг.

Он добавил, что завершить расследование правоохранители намерены на этой неделе.

Эрне Солберг отмечала свое 60-летие на горном курорте. На ее юбилее присутствовали 13 человек, тогда как согласно правительственному распоряжению разрешаются мероприятия с участием не более 10 человек.

Премьеру грозит штраф в размере 10 тысяч крон (1 165 долларов), она уже извинилась за вечеринку с нарушением карантинных правил.

— Мы запланировали ужин в ресторане, который, по нашему мнению, отвечал коронавирусным рекомендациям. Это было в ресторане, где мы забронировали три отдельных столика и соблюдали дистанцию, — отчиталась Эрне Солберг.

Ранее сообщалось, что в столице Норвегии Осло местные власти объявили о введении самых строгих ограничений с начала пандемии коронавируса.