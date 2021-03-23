Саудовское должностное лицо дважды обещало «позаботиться» об Аньес Калламард, которая расследует жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Guardian.

Следователь по делу о внесудебной казни журналиста рассказала, что в январе 2020 года коллега из ООН предупредила ее о том, что высокопоставленный саудовский чиновник дважды угрожал на встрече с другими высокопоставленными должностными лицами ООН в Женеве, что «позаботиться» о ней, если она не прекратит расследование.

На вопрос, как этот комментарий был воспринят ее коллегами из Женевы, Аньес Калламард ответила, что они отреагировали однозначно.

— Угроза смерти. Вот как это было понято, — подчеркнула Аньес Калламард.

Когда официальные лица ООН выразили тревогу, другие присутствовавшие саудиты попытались заверить их в том, что этот комментарий не следует воспринимать всерьез и попытались свести все в шутку. Затем саудовская группа вышла из комнаты, но, как сообщили Аньес Калламард, прибывший высокопоставленный саудовский чиновник остался и повторил предполагаемую угрозу остальным должностным лицам ООН в комнате.

Аньес Калламард была первым официальным лицом ООН, которое публично расследовало и опубликовало подробный отчет об убийстве Джамаля Хашогги в 2018 году, колумниста Washington Post, критиковавшего Саудовскую Аравию.

В 100-страничном отчете Калламард, опубликованном в июне 2019 года, делается вывод о наличии «достоверных доказательств» того, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман и другие высокопоставленные саудовские официальные лица несут ответственность за убийство, а их деяние называется «международным преступлением».

Напомним, Сенат США одобрил резолюцию, в которой говорится, что ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги лежит на наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бин Салмане.