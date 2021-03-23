Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. В частности, запрещена деятельность медиа-холдинга «Россия сегодня».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания «ТАСС», «Лента.ру», «Газета.ру», «Russia Today», «Украина.ру» и ряд других интернет-доменов. Запрещена также на три года деятельность в Украине российского государственного медиа-холдинга «Россия сегодня», в состав которого, среди прочих, входит издание «РИА Новости».
Полный список доменов, которые должны заблокировать украинские интернет-провайдеры:
svpressa.ru
gazeta.ru
utro.ru
ruxpert.ru
voicesevas.ru
ukraina.ru
lenta.ru
smi2.ru
rt.com
jpgazeta.ru
asd.news
pikinform.ru
dnronlane.su
i-don.ru
rumedia24.com
dnr24.su
rmnews.ru
howto-news.info
novosti.icu
tass.ru
Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не откажется от суверенитета над Крымом, а также пообещал назвать тех, кто подготовил почву для российской оккупации полуострова.
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. В частности, запрещена деятельность медиа-холдинга «Россия сегодня».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания «ТАСС», «Лента.ру», «Газета.ру», «Russia Today», «Украина.ру» и ряд других интернет-доменов. Запрещена также на три года деятельность в Украине российского государственного медиа-холдинга «Россия сегодня», в состав которого, среди прочих, входит издание «РИА Новости».
Полный список доменов, которые должны заблокировать украинские интернет-провайдеры:
svpressa.ru
gazeta.ru
utro.ru
ruxpert.ru
voicesevas.ru
ukraina.ru
lenta.ru
smi2.ru
rt.com
jpgazeta.ru
asd.news
pikinform.ru
dnronlane.su
i-don.ru
rumedia24.com
dnr24.su
rmnews.ru
howto-news.info
novosti.icu
tass.ru
Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не откажется от суверенитета над Крымом, а также пообещал назвать тех, кто подготовил почву для российской оккупации полуострова.