Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. В частности, запрещена деятельность медиа-холдинга «Россия сегодня».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания «ТАСС», «Лента.ру», «Газета.ру», «Russia Today», «Украина.ру» и ряд других интернет-доменов. Запрещена также на три года деятельность в Украине российского государственного медиа-холдинга «Россия сегодня», в состав которого, среди прочих, входит издание «РИА Новости».

Полный список доменов, которые должны заблокировать украинские интернет-провайдеры:

svpressa.ru

gazeta.ru

utro.ru

ruxpert.ru

voicesevas.ru

ukraina.ru

lenta.ru

smi2.ru

rt.com

jpgazeta.ru

asd.news

pikinform.ru

dnronlane.su

i-don.ru

rumedia24.com

dnr24.su

rmnews.ru

howto-news.info

novosti.icu

tass.ru

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не откажется от суверенитета над Крымом, а также пообещал назвать тех, кто подготовил почву для российской оккупации полуострова.