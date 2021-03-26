Народный депутат Украины Александр Гайду обсудит с Укравтодором возможность выделения денег на ремонт Широкобальского моста в Николаеве.

Об этом Александр Гайду написал в своем Facebook.

Политик сообщил, что сегодня утром, 26 марта, провел встречу с мэром Николаева Александром Сенкевичем по этому вопросу.

— Мы сошлись, что Широкобальский путепровод находится в крайне критическом состоянии и нуждается в восстановлении. Проект по ремонту путепровода делали еще в 2019 году. Согласно экспертным выводам стоимость капитального ремонта сооружения составляет 115 миллионов гривен. Мэр пояснил, что такого бюджета нет для выделения денег на ремонт, и город нуждается в помощи. Поэтому на следующей неделе запланировал встречу в Киеве в Укравтодором, чтобы обсудить возможность выделения денег на ремонт сооружения, - написал Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду предложил привлечь на проект реконструкции широкобальского средства Государственного фонда регионального развития.

Напомним, 6 февраля прошлого года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора этого моста, а также Ингульского и Варваровского.