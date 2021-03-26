Президент Владимир Зеленский отправил начальника Генерального штаба Украины Сергея Корнийчука на Донбасс. Такое поручение глава государства дал после обострения ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Telegram.

— По моему поручению Главнокомандующий Вооруженных сил Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговор со всеми лидерами «Нормандской четверки», — заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что нельзя допустить, что процесс мирного урегулирования был «отвергнут на 100 шагов назад».

— Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина. Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. В Украине и то, и другое. Но преимущество Украины и весь цивилизованный мир отдают второму варианту, — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, вследствие обстрелов боевиков на Донбассе погибли четыре военнослужащих из состава Объединенных сил, еще двое получили ранения.