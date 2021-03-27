Регулятор Евросоюза в сфере лекарственных средств (ЕМА) одобрил новые площадки для производства вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Препараты будут производить в Нидерландах, Германии и Швейцарии, пишет Европейская правда.

Данное решение принято с целью увеличения объемов поставок COVID-вакцин в Европе.

Производство вакцин AstraZeneca разрешено одной из фабрик в нидерландском городе Лейден.

Препарат от коронавируса Pfizer/BioNTech будет выпускаться в немецком Марбурге.

В швейцарском Виспи займутся производством вакцины Moderna.

Ранее сообщалось, что Европейский союз с 24 марта ужесточил правила экспорта вакцины от COVID-19. Измeнения не затронут пoставок в рaмках мeждународного мeханизма COVAX.