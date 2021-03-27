Президент США Джо Байден заявил, что среди других на виртуальный саммит по климату приглашены российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, хотя он пока лично с ними об этом не говорил.

Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила пресс-служба Белого дома.

— Пока нет (не говорил, — прим.), но они знают, что приглашены, — уточнил Джо Байден.

Отмечается, что в целом принять участие в упомянутой онлайн-встрече, которую организует Вашингтон 22-23 апреля, предложили 40 мировым лидерам. Переговоры будут транслироваться в прямом эфире.

— Саммит по климату подчеркнет безотлагательность, а также экономические выгоды более решительных действий в рамках борьбы с изменением климата. Он станет важной вехой на пути к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата, — указано в пресс-релизе.

При этом участников саммита, среди которых лидеры ряда государств, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, призвали подготовить план о том, как их страны намерены усилить борьбу с изменением климата.

Ранее сообщалось, что Джо Байден направил приглашение российскому коллеге Владимиру Путину для участия в переговорах по климату. Также он пригласил на это мероприятие председателя Китая Си Цзиньпина.