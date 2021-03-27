Парламентская партия «Европейская солидарность» настаивает на срочном проведении заседания Совета по национальной безопасности и обороны по ситуации на фронте и коронавирусной обстановке.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Партия требует рассмотреть на СНБО факт гибели четырех бойцов ВСУ за сутки и сформировать ответ на провокацию.

— Гибель в течение всего последних суток четырех украинских воинов-героев и предложения по оборонно-дипломатических действий Украины в ответ на провокации русских следует немедленно рассмотреть на СНБО. Власть должна объяснить обществу, какой у нее план, — говорится в заявлении политсилы.

«Европейская солидарность» также просит вынести на СНБО вопрос борьбы с коронавирусом, потому что «Зеленский не может справится сам».

— Кроме ситуации на фронте, «Европейская Солидарность» требует рассмотреть на СНБО и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса. Зеленский сам, очевидно, справиться не может, поэтому нуждается в подпитке коллективным разумом институции по безопасности, — заявляет партия.

Напомним, в столице Украины создадут медицинские учреждения психоневрологического профиля, которые будут работать как на правом береге Киева, так и на левом.