Парламентская партия «Европейская солидарность» настаивает на срочном проведении заседания Совета по национальной безопасности и обороны по ситуации на фронте и коронавирусной обстановке.
Об этом сообщается на сайте политсилы.
Партия требует рассмотреть на СНБО факт гибели четырех бойцов ВСУ за сутки и сформировать ответ на провокацию.
— Гибель в течение всего последних суток четырех украинских воинов-героев и предложения по оборонно-дипломатических действий Украины в ответ на провокации русских следует немедленно рассмотреть на СНБО. Власть должна объяснить обществу, какой у нее план, — говорится в заявлении политсилы.
«Европейская солидарность» также просит вынести на СНБО вопрос борьбы с коронавирусом, потому что «Зеленский не может справится сам».
— Кроме ситуации на фронте, «Европейская Солидарность» требует рассмотреть на СНБО и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса. Зеленский сам, очевидно, справиться не может, поэтому нуждается в подпитке коллективным разумом институции по безопасности, — заявляет партия.
Напомним, в столице Украины создадут медицинские учреждения психоневрологического профиля, которые будут работать как на правом береге Киева, так и на левом.
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Парламентская партия «Европейская солидарность» настаивает на срочном проведении заседания Совета по национальной безопасности и обороны по ситуации на фронте и коронавирусной обстановке.
Об этом сообщается на сайте политсилы.
Партия требует рассмотреть на СНБО факт гибели четырех бойцов ВСУ за сутки и сформировать ответ на провокацию.
— Гибель в течение всего последних суток четырех украинских воинов-героев и предложения по оборонно-дипломатических действий Украины в ответ на провокации русских следует немедленно рассмотреть на СНБО. Власть должна объяснить обществу, какой у нее план, — говорится в заявлении политсилы.
«Европейская солидарность» также просит вынести на СНБО вопрос борьбы с коронавирусом, потому что «Зеленский не может справится сам».
— Кроме ситуации на фронте, «Европейская Солидарность» требует рассмотреть на СНБО и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса. Зеленский сам, очевидно, справиться не может, поэтому нуждается в подпитке коллективным разумом институции по безопасности, — заявляет партия.
Напомним, в столице Украины создадут медицинские учреждения психоневрологического профиля, которые будут работать как на правом береге Киева, так и на левом.