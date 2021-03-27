Сегодня в Беларуси проходят массовые акции протеста против президента Александра Лукашенко, силовики задерживают митингующих и журналистов.

Текстовую трансляцию с места событий ведет TYT.BY.

На мирных акциях уже успели задержать журналистов «Нашай Нівы» (главного редактора издания Егора Мартиновича и фотографа Надежду Бужан) и TYT.BY, которые выполняли редакционное задание и освещали уличные события.

В Минске коммунальщики закрашивают скамейки, которые были раскрашены оппозицией в национальный цвет бело-красно-белый.

По столице ездят колонны спецтехники, чтобы оперативно реагировать на маршруты людей. В городе задерживают протестующих в разных районах, возле административных зданий дежурят подразделения силовиков.

Пресс-служба МВД сообщила, что в регионах страны не зафиксированы многочисленные выступления.

— Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. Информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади. Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами, — заявили в ведомстве.

Ранее НикВести сообщали, что минское ГАИ лишило прав автомобилистов из-за «необоснованной подачи звукового сигнала» в национальный праздник День воли, празднование которого организовала оппозиция.