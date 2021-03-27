Экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что последний указ Владимира Зеленского, лишающий Александра Тупицкого статуса судьи КСУ, противоречит Конституции.

Об этом политик написал в своем Telegram канале.

Бывший премьер перечислил «‎преступления против государства, совершенные судьями КС», при этом добавив, что с бесправием нельзя бороться неправовыми актами.

— Конституционный суд Украины стал антиконституционным. Уже не впервые. Решение о возможности избрания президента на третий срок (президент Кучма не пошел на это). Предоставление Януковичу абсолютных полномочий, на которые он не избирался народом Украины. Формированием коалиции тушек. Антизаконный роспуске парламента 2019-го в сговоре с администрацией нового президента. Уничтожение институтов по борьбе с коррупцией. Все это - перечень преступлений против государства, совершенных отдельными судьями Конституционного суда. В число этих судей входит и Тупицкий, которого только что освободили указом президента. Однако сам указ так же неконституционный, как и все делал этот антиконституционный суд, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Политик уверен, что только судебная реформа смогла бы переломить сложившуюся систему.

— Тогда где грань между правом и бесправием? Президент должен был еще в прошлом году безотлагательно созвать парламент, внести изменения в Конституцию Украины, лишив судей абсолютного иммунитета, и предложить обществу честную и справедливую систему правосудия. Это — достойный ответ на сговор отдельных судей КС против народа и государства. Неконституционность не может быть побеждена незаконностью, — резюмировал Арсений Яценюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного Суда Украины.