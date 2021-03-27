За 27 марта вооруженные отряды хунты убили по меньшей мере 114 человек, среди погибших есть несовершеннолетние.

Подсчеты погибших ведет издание Myanmar Now.

Между тем, военные застрелили протестующих в более чем 40 городах по всей стране, что стало самым высоким числом погибших за один день с начала сопротивления военному перевороту.

Myanmar Now смогла подтвердить как минимум 16 смертей в округе Янгон. По меньшей мере четыре человека были убиты и несколько ранены в пригородном поселке Дала рано утром в субботу, когда войска режима открыли огонь по толпе протестующих у полицейского участка. Они проводили демонстрацию с требованием освободить двух женщин, арестованных накануне.

В субботу сообщалось о десятках смертей в других городах, в том числе в Давей и Кавтаунг в округе Танинтари, в Монива, Сагаинг и Швебо в округе Сагайн, Мингьян и Синтгаинг в округе Мандалай.

Еще по меньшей мере 10 человек были застрелены в результате нападений на митингующих, проходившие в городах в округе Мандалай. Среди них была 13-летняя девочка из Мейхтилы, которую застрелили в своем доме после того, как вооруженные силы хунты открыли огонь по жилым районам города.

Посольство США подтвердило, что в субботу Американский центр в Янгоне обстреляли, но никто не пострадал. Посольство написало в Twitter, что они «расследуют инцидент».

США осудили произвол и беспрецендентный уровень кровопролитие, охарактеризовали теракты по всей стране как «ужасающие» и призвали «немедленно положить конец насилию и восстановить демократически избранное правительство».

Напомним, число верифицированных случаев гибели протестующих в Мьянме с момента военного переворота достигло 320.