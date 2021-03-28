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Власти КНР 27 марта ввели санкции против ряда американских и канадских чиновников.
Об этом пишет Украинская правда.
Причиной такого решения КНР называет введение США и Канадой «односторонних санкций в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации».
В санкционный список Китая попали: глава комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин, вице-председатель USCIRF Тони Перкинс,
депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.
Кроме того, под санкции попал подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.
В сообщении указывается, что подсанкционные лица не смогут въехать на территорию Китая, в том числе в Гонконг и Макао. Китайским гражданам и организациям запрещено вести коммерческую деятельность, связанную с ними, а также иметь какие-либо взаимодействия с подсанкционным комитетом канадской Палаты общин.
Ранее сообщалось, что власти Китая заявили о введении новых санкций в отношении Великобритании. Речь идет о девяти физических и четырех юридических лиц.
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Власти КНР 27 марта ввели санкции против ряда американских и канадских чиновников.
Об этом пишет Украинская правда.
Причиной такого решения КНР называет введение США и Канадой «односторонних санкций в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации».
В санкционный список Китая попали: глава комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин, вице-председатель USCIRF Тони Перкинс,
депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.
Кроме того, под санкции попал подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.
В сообщении указывается, что подсанкционные лица не смогут въехать на территорию Китая, в том числе в Гонконг и Макао. Китайским гражданам и организациям запрещено вести коммерческую деятельность, связанную с ними, а также иметь какие-либо взаимодействия с подсанкционным комитетом канадской Палаты общин.
Ранее сообщалось, что власти Китая заявили о введении новых санкций в отношении Великобритании. Речь идет о девяти физических и четырех юридических лиц.