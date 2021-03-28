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Facebook временно заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, потому что он распространял фейки о лечении коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Reuters.
Так, в январе Николас Мадуро рассказывал о препарате Carvativir — растворе на основе чабреца, который, по словам главы Венесуэлы, нейтрализует коронавирус без каких-либо побочных эффектов. Ни одного научного подтверждения этому утверждению нет.
Этот раствор Николас Мадуро рекламировал не один раз, поэтому за «неоднократные нарушения правил» соцсети его аккаунт заблокировали на 30 дней — он остается открытым для просмотра, но из него удалили видео с рекламой «чудо-препарата» и писать там президент не может.
«Мы придерживаемся рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что на сегодня нет лекарств против вируса», — сказал представитель Facebook.
Сам Николас Мадуро обвиняет соцсеть в цензуре.
Ранее сообщалось, что в Барселоне организуют экспериментальный концерт для 5 тысяч зрителей, чтобы проверить, насколько безопасно проводить такие массовые мероприятия, когда все гости имеют отрицательный тест на коронавирус.
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Facebook временно заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, потому что он распространял фейки о лечении коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Reuters.
Так, в январе Николас Мадуро рассказывал о препарате Carvativir — растворе на основе чабреца, который, по словам главы Венесуэлы, нейтрализует коронавирус без каких-либо побочных эффектов. Ни одного научного подтверждения этому утверждению нет.
Этот раствор Николас Мадуро рекламировал не один раз, поэтому за «неоднократные нарушения правил» соцсети его аккаунт заблокировали на 30 дней — он остается открытым для просмотра, но из него удалили видео с рекламой «чудо-препарата» и писать там президент не может.
«Мы придерживаемся рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что на сегодня нет лекарств против вируса», — сказал представитель Facebook.
Сам Николас Мадуро обвиняет соцсеть в цензуре.
Ранее сообщалось, что в Барселоне организуют экспериментальный концерт для 5 тысяч зрителей, чтобы проверить, насколько безопасно проводить такие массовые мероприятия, когда все гости имеют отрицательный тест на коронавирус.