Facebook временно заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, потому что он распространял фейки о лечении коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в январе Николас Мадуро рассказывал о препарате Carvativir — растворе на основе чабреца, который, по словам главы Венесуэлы, нейтрализует коронавирус без каких-либо побочных эффектов. Ни одного научного подтверждения этому утверждению нет.

Этот раствор Николас Мадуро рекламировал не один раз, поэтому за «неоднократные нарушения правил» соцсети его аккаунт заблокировали на 30 дней — он остается открытым для просмотра, но из него удалили видео с рекламой «чудо-препарата» и писать там президент не может.

«Мы придерживаемся рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что на сегодня нет лекарств против вируса», — сказал представитель Facebook.

Сам Николас Мадуро обвиняет соцсеть в цензуре.

Ранее сообщалось, что в Барселоне организуют экспериментальный концерт для 5 тысяч зрителей, чтобы проверить, насколько безопасно проводить такие массовые мероприятия, когда все гости имеют отрицательный тест на коронавирус.