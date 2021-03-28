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Газоснабжающие компании обнародовали свои тарифы на апрель. Многие компании даже не изменили цену по сравнению с мартом.
Об этом сообщает LB.ua.
В частности, «Мегаватт» опубликовал цену 6,70 гривен за кубометр, а поставщики «Эру Людям», «Эру Трейдинг» и «Агросинтез Трейдинг» - 6,75 гривен за кубометр. Цену в 6,85 гривен предложил «ОП Промсервис».
Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» также оставила апрельскую цену на уровне 6,86 гривен за кубометр. Столько же за кубометр просит и компания «Галнафтогаз».
По 6,88 гривен за кубометр будет продавать Дочернее предприятие «евод Трейд» КП «Луцкводоканал».
Цену в 6,98 гривен обнародовала «Энерджи Трейд Групп».
Большинство поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену в 6,99 гривен за кубометр. Впрочем, более десяти компаний обнародовали значительно выше цены от 7,60 гривен и до 8,85 гривен за кубометр. В частности, цену в 8,85 гривен предложил «Азовгаз».
Напомним, в текущем отопительном сезоне Украина использовала вдвое больше газа, чем в прошлом.
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Газоснабжающие компании обнародовали свои тарифы на апрель. Многие компании даже не изменили цену по сравнению с мартом.
Об этом сообщает LB.ua.
В частности, «Мегаватт» опубликовал цену 6,70 гривен за кубометр, а поставщики «Эру Людям», «Эру Трейдинг» и «Агросинтез Трейдинг» - 6,75 гривен за кубометр. Цену в 6,85 гривен предложил «ОП Промсервис».
Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» также оставила апрельскую цену на уровне 6,86 гривен за кубометр. Столько же за кубометр просит и компания «Галнафтогаз».
По 6,88 гривен за кубометр будет продавать Дочернее предприятие «евод Трейд» КП «Луцкводоканал».
Цену в 6,98 гривен обнародовала «Энерджи Трейд Групп».
Большинство поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену в 6,99 гривен за кубометр. Впрочем, более десяти компаний обнародовали значительно выше цены от 7,60 гривен и до 8,85 гривен за кубометр. В частности, цену в 8,85 гривен предложил «Азовгаз».
Напомним, в текущем отопительном сезоне Украина использовала вдвое больше газа, чем в прошлом.