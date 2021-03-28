Газоснабжающие компании обнародовали свои тарифы на апрель. Многие компании даже не изменили цену по сравнению с мартом.

Об этом сообщает LB.ua.

В частности, «Мегаватт» опубликовал цену 6,70 гривен за кубометр, а поставщики «Эру Людям», «Эру Трейдинг» и «Агросинтез Трейдинг» - 6,75 гривен за кубометр. Цену в 6,85 гривен предложил «ОП Промсервис».

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» также оставила апрельскую цену на уровне 6,86 гривен за кубометр. Столько же за кубометр просит и компания «Галнафтогаз».

По 6,88 гривен за кубометр будет продавать Дочернее предприятие «евод Трейд» КП «Луцкводоканал».

Цену в 6,98 гривен обнародовала «Энерджи Трейд Групп».

Большинство поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену в 6,99 гривен за кубометр. Впрочем, более десяти компаний обнародовали значительно выше цены от 7,60 гривен и до 8,85 гривен за кубометр. В частности, цену в 8,85 гривен предложил «Азовгаз».

Напомним, в текущем отопительном сезоне Украина использовала вдвое больше газа, чем в прошлом.