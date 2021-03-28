Николаевская фракция «Партии Шария» обратилась к городским властям с просьбой созвать внеочередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а также комиссию по вопросам бюджета в связи с увеличением количества больных COVID-19 в городе.

Об этом глава фракции Татьяна Кравчук написала на своей странице в Facebook.

С таким предложением депутат обратилась непосредственно к мэру Александру Сенкевичу и главе бюджетной комиссии Федору Панченко.

— Сегодня мы видим, что происходит с лечением коронавирусных пациентов в больницах города. Наблюдается острая нехватка врачей, коек, медикаментов и оборудования. В управлении охраны здоровья сообщили, что в первую очередь нужно закупить 40 кислородных концентраторов, 5 аппаратов ИВЛ и одно передвижное УЗИ для первого роддома. Общая стоимость оборудования – 5,5-6 миллионов гривен. Критическая ситуация требует неотложных мер! Фракция Партии Шария просит созвать внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, а также комиссию по вопросам бюджета, — написала Татьяна Кравчук.

Она также отметила, что согласно постановлению Кабмина №415 органы местного самоуправления могут перераспределять средства резервного фонда в случаях острой необходимости. По ее мнению, такая необходимость настала.

— Мы обращаемся от имени горожан и медиков. В сложившейся ситуации не место политике! Нужно действовать и чем быстрее, тем больше жизней мы успеем спасти, — добавила глава фракции.

Ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич опубликовал видео, в котором показали работу переполненных отделений для пациентов с COVID-19 в больницах города.