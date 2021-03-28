Оккупационные власти Крыма объявили о том, что подадут иск против трех граждан Украины, которых считают виновными в остром дефиците пресной воды на захваченном полуострове.

Об этом пишет Украинская правда.

Руководитель крымского «парламента» Владимира Константинов заявил, что иск о так называемой «водной блокаде» Крыма к ее «организаторам» планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. Вероятно, речь о российской судебной системе.

Оккупанты предварительно оценили сумму своих убытков из-за отсутствия днепровской воды в 1,47 триллиона рублей и винят в этом украинских граждан.

По словам Владимира Константинова, иск будет предъявлен бывшим депутатам Верховной Рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему нардепу Мустафе Джемилеву.

Представители оккупационной администрации Крыма считают, что ответственность за дефицит пресной воды на полуострове якобы лежит и предыдущем, и нынешнем руководстве Украины, которое санкционировало остановку функционирования Северо-Крымского канала семь лет назад и не запускает его сейчас.

— На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей, — сказал Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что крымчане, проживающие на территории временно оккупированного полуострова, смогут подавать гражданские иски в любой суд Херсонской области.