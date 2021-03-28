Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку.
Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, передает Экономическая правда.
Украина ежегодно теряет миллиарды из-за деятельности нелегальных АЗС, поэтому было принято решение проверить все автозаправочные станции Украины и прекратить деятельность нелегальных, отметил Алексей Чернышев.
— Наши стратегические задачи - закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо, — добавил министр.
Напомним, антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.
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Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку.
Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, передает Экономическая правда.
Украина ежегодно теряет миллиарды из-за деятельности нелегальных АЗС, поэтому было принято решение проверить все автозаправочные станции Украины и прекратить деятельность нелегальных, отметил Алексей Чернышев.
— Наши стратегические задачи - закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо, — добавил министр.
Напомним, антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.