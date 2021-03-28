Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, передает Экономическая правда.

Украина ежегодно теряет миллиарды из-за деятельности нелегальных АЗС, поэтому было принято решение проверить все автозаправочные станции Украины и прекратить деятельность нелегальных, отметил Алексей Чернышев.

— Наши стратегические задачи - закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо, — добавил министр.

Напомним, антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.