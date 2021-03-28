После протеста ко Дню Воли, который состоялся в субботу, 27 марта, в Беларуси задержали по меньшей мере 245 человек.

Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на данные правозащитного центра «Вясна».

Кроме того, 26 марта в стране было задержано не меньше 245 человек. Таким образом, за два дня задержали около 500 человек, из них около 400 — в Минске.

Отмечается, что акции в поддержку белорусов произошли в Берне, Вроцлаве и Торонто.

В МВД заявляли, что акций протеста не было, информация о массовых задержаниях не соответствует действительности, а людей доставляют в территориальные органы внутренних дел для выяснения ситуации, сообщает портал tut.by.

Напомним, минское ГАИ лишило прав автомобилистов из-за «необоснованной подачи звукового сигнала» в национальный праздник День воли, празднование которого организовала оппозиция.