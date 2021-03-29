Папа Римский Франциск заявил, что дьявол пользуется пандемией в своих целях.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на агентство Reuters.

Франциск возглавил службу в Вербное воскресенье в почти пустой базилике Святого Петра из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В докоронавирусные времена в Вербное воскресенье, знаменующее начало Страстной недели перед Пасхой, десятки тысяч людей заполняли площадь Святого Петра с оливковыми ветвями и плетеными пальмовыми листьями во время церемонии на открытом воздухе.

Сейчас только около 120 верующих приняли участие в воскресной мессе, присоединившись к папе и около 30 кардиналам в крыле огромной базилики. Почти все, кто принимал участие в мессе, кроме папы и хора, были в масках.

— В прошлом году мы были шокированы. В этом году мы испытываем большее давление, и экономический кризис стал тяжелым, — сказал Франциск.

Италия находится на пике еще одного национального карантина, который должен закончиться после Пасхи. В среду Папа приказал кардиналам и другим священнослужителям снизить заработную плату, чтобы сохранить рабочие места других священников.

— Дьявол пользуется кризисом, чтобы сеять недоверие, отчаяние и разлад, — сказал Папа.

Он также добавил, что пандемия принесла людям физические, психологические и духовные страдания.

Напомним, Папа Франциск издал указ, призывающий к 10-процентному сокращению заработной платы кардиналам и снижению заработной платы священнослужителей в Ватикане, чтобы избежать увольнения обслуживающего персонала.