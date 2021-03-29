В Министерстве социальной политики рассказали, что в прошлом году Пенсионный фонд недополучил 4 миллиарда гривен из-за льготов ФОПам. Для них, в частности, ввели новую социальную программу помощи на детей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Кроме того, по ее словам, уволили предпринимателей 1 и 2 категории и других самозанятых от уплаты социального взноса, при этом периоды неуплаты засчитали им в страховой стаж.

— Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным, - сообщила она.

Лазебная отметила, что поддерживая пенсионеров, власть поддерживает доходы домохозяйства.

— Когда мы таргетировали целевые группы, то увидели, что в 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, поддерживая пенсионеров, мы поддерживаем доходы домохозяйства. Как потом оказалось, к таким же выводам пришли в других странах, - добавила она.

Ранее сообщалось, что николаевский губернатор Ким пообещал помочь с компенсациями предпринимателям, оставшимся без работы из-за карантина