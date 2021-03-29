Подводные лодки ВМС Германии при канцлере Герхарде Шредере (1998–2005) оснастили навигационным оборудованием российской компании Transas, что можно использовать для кибератак на подводный флот страны – «вплоть до полной потери функциональности» боевых кораблей.

Об этом со ссылкой на Bild am Sonntag передает ЛИГА.net.

По данным издания, российское оборудование и программное обеспечение для него установлено в 2005 году «на 100 подлодок» Германии.

Bild, ссылаясь на экспертные оценки, пишет: «Шифрование данных в этих системах не соответствует военному стандарту». Анонимный офицер ВМС ФРГ заявил изданию, что «конечно, мы обеспокоены тем, что наши данные может перехватить иностранная разведка».

При действующем канцлере Ангеле Меркель фирму из Санкт-Петербурга убрали из поставщиков, но позднее правительство приняло решение в пользу Transas и, по информации газеты, дало добро на установку системы Navi Sailor 4100 на подлодках U-35 (в эксплуатации с 2015 года) и U-36 (с 2016-го).

Transas основана в 1990-м, работает в гражданском и военном секторах. Оснащает российский флот боевыми тренажерами. В свое время начальник Генштаба РФ Николай Макаров отметил компанию наградой. В 2018-м фирму купила финская компания Wartsila, однако сегмент разработок для армии остался под контролем РФ. Бывшие инженеры Transas разрабатывают сейчас боевые дроны для армии РФ.

В ответ на запрос Bild «можете ли вы гарантировать, что системы Transas не представляют угрозы для наших подлодок» в Минобороны ФРГ ответили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности в этой сфере».

Экс-канцлер Шредер сейчас является главой совета директоров Роснефти и фактически работает лоббистом российского Газпрома в Европе. Ранее он заявлял, что санкции против РФ «бессмысленны», потому что «ни один российский президент не вернет Крым Украине», и оскорбил посла Украины. Посол ответил, а затем и МИД.