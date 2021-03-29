Об этом пишет Новое время .

Бывший директор курорта Буковель Александр Шевченко и спортсмен Василий Вирастюк заявили, что побеждают на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

«Результаты параллельного подсчета голосов говорят, что на выборах по 87 избирательному округу вы отдали победу Александру Шевченко», - говорится в заявлении кандидата от партии За будущее Шевченко.

Шевченко сообщил, что согласно подсчету 100% протоколов с «мокрыми» печатями, он получил 15 798 голосов (30,89%), Василий Вирастюк - 15 606 (30,52%).

По словам городского главы Ивано-Франковска, согласно параллельному подсчету голосов, проведенного ВО Свобода на всех участках, Шевченко лидирует с минимальным отрывом - он получил 15 709 голосов избирателей, его ближайший соперник от Слуги народа Вирастюк - 15 542 голоса.

В то же время в Слуге народа сообщили, что после обработки 29,91% протоколов их кандидат Василий Вирастюк набирает 33,86% голосов и опережает ближайшего соперника на 5,65%.

— Мы победили. Я привык побеждать честно, поэтому сейчас наша задача - защитить наш результат, - заявил Вирастюк.

28 марта в двух одномандатных округах - № 50 (Покровск) в Донецкой области и № 87(Надворная) в Ивано-Франковской области прошли довыборы в Верховную Раду. Голосование началось в 08:00 и продолжалось до 20:00. Участие в промежуточных выборах в Верховную Раду приняли 32 кандидата.

По данным экзитпола социологической группы Рейтинг, в округе № 87 лидирует Александр Шевченко от партии за будущее (32,4%), его догоняют Руслан Кошулинский от ВО Свобода(31,6%) и Василий Вирастюк от Слуги народа (29,4%).

Ранее сообщалочь, что на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской и Донецкой областях явка довольно низкая.