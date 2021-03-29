Французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.

Об этом сообщает портал Intelligence Online, опираясь на свои источники.

Во время предстоящего визита президент Франции Эманнуэль Макрон предложит Украине закупить истребители Rafale, построенные компанией Dassault, обойдутся для государственного бюджета дешевле своих аналогов.

Вторым вариантом для украинских вооруженных сил станут американские истребители Boeing FA-18, в ближайшее время США представит Украине условия контракт.

Издание сообщает, что министерство финансов Франции уже выделило 1,5 миллиарда евра на кредит для Украины, чтобы на 85% гарантировать оборонные контракты. Ранее французские компании уже заключали ряд контрактов с Украиной при поддержке министра внутренних дел Арсена Авакова. Так, уже были сделки по закупке 20 патрульных катеров FPB 98 компании OCEA и вертолетов Airbus. Однако из 55 оговоренных вертолетов H225 и H125 компания успела поставить только 5 машин.

Напомним, Украина и Франция подписали соглашение о покупке 20-ти патрульных катеров компании ОСЕА для пограничной службы.