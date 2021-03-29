В Севастополе суд приговорил местную жительницу 1955 года рождения к 12 годам лишения свободы за шпионаж для Минобороны Украины.

Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс»..

Дело рассмотрел в закрытом режиме, не допустив общественность и прессу, сославшись на некие секретные данные в материалах дела, которые составляли государственную тайну.

— Уроженка Бахчисарая, 1955 года рождения, была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, — передает «Интерфакс» пресс-релиз суда..

По данным источников агентства, приговор за «госизмену» огласили пенсионерке, уроженке Бахчисарая Галине Довгополой.

Напомним, уроженца Украины Владислава Есипенко, которого задержали в Крыму, подвергали пыткам электричеством, чтобы получить от него признательные показания.