Глава МИД Эрнесто Араужо уйдет со своего поста после неудачной стратегии страны по сдерживанию коронавируса.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники в правительстве.
Ожидается, что министр добровольно подаст в отставку уже сегодня, 28 марта. По словам источников, ситуация Эрнесто Араужо необратима и правительство обсуждает возможных претендентов на ключевой пост. Глава МИД считался близким союзников нынешнего президента Бразилии Жаира Болсанару.
Офис президента и министерство иностранных пока не комментируют сложившуюся ситуацию с скоропостижным увольнением высокопоставленного чиновника.
Напомним, институт Бутантан в Сан-Паулу разработал собственную вакцину против коронавируса и ожидает разрешения Национального агентства по надзору за здоровьем для запуска клинических испытаний.
Глава МИД Эрнесто Араужо уйдет со своего поста после неудачной стратегии страны по сдерживанию коронавируса.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники в правительстве.
Ожидается, что министр добровольно подаст в отставку уже сегодня, 28 марта. По словам источников, ситуация Эрнесто Араужо необратима и правительство обсуждает возможных претендентов на ключевой пост. Глава МИД считался близким союзников нынешнего президента Бразилии Жаира Болсанару.
Офис президента и министерство иностранных пока не комментируют сложившуюся ситуацию с скоропостижным увольнением высокопоставленного чиновника.
Напомним, институт Бутантан в Сан-Паулу разработал собственную вакцину против коронавируса и ожидает разрешения Национального агентства по надзору за здоровьем для запуска клинических испытаний.