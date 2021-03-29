Глава МИД Эрнесто Араужо уйдет со своего поста после неудачной стратегии страны по сдерживанию коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники в правительстве.

Ожидается, что министр добровольно подаст в отставку уже сегодня, 28 марта. По словам источников, ситуация Эрнесто Араужо необратима и правительство обсуждает возможных претендентов на ключевой пост. Глава МИД считался близким союзников нынешнего президента Бразилии Жаира Болсанару.

Офис президента и министерство иностранных пока не комментируют сложившуюся ситуацию с скоропостижным увольнением высокопоставленного чиновника.

Напомним, институт Бутантан в Сан-Паулу разработал собственную вакцину против коронавируса и ожидает разрешения Национального агентства по надзору за здоровьем для запуска клинических испытаний.