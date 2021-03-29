Глава депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии Алла Ряжских заявила, что самыми крупными загрязнителями водоемов на Николаевщине являются водоканалы и сельхозпредприятия.

Об этом Алла Ряжских заявила 26 марта во время круглого стола, на котором обсуждалась проблема экологической ситуации в реках Южный Буг и Ингул.

— Топ-загрязнителями остаются наши водоканалы и аграрии. Разоренные прибрежные зоны и нарушение методики применения агрохимикатов приводят к тому, что значительная их часть попадает в водные объекты. Наше с вами здоровье и то, что мы с вами пьем - это химическая таблица Менделеева. Половину загрязненных вод генерируют предприятия нашего ЖКХ, - сказала Алла Ряжских.

В свою очередь, эколог Олег Деркач рассказал, что в воду попадает огромное количество фосфатов и нитратов.

— В основном, если, к примеру, коммунальное хозяйство добавляет в наши водоемы, основная проблема связана с чрезмерным количеством фосфатов, которые сбрасываются в наши реки, то сельское хозяйство добавляет нитраты, связанные с использованием удобрений, пестицидов. Эти биогены создают основные проблемы, в условиях дефицита пресного стока, переудобрения водоемов, они как раз создают эту проблему «цветения», которая приводит к отмиранию микроскопических водорослей, они гниют, сжигают весь кислород, который находится на дне, и приводит к так называемым заморам, которые мы постоянно наблюдаем в наших водоемах, - рассказал Олег Деркач.

Ранее сообщалось, что в Николаеве обсуждали, как улучшить экологическое состояние Ингула и Южного Буга.