В пятницу, 26 марта, в Николаеве в рамках реализации «Концепции развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019 - 2030 года» прошел круглый стол с публичным обсуждением экологической ситуации с реками Южный Буг и Ингул.
Организатором мероприятия выступила коалиция Николаевской региональной платформы реформ (НРПР) совместно с Николаевским городским советом. Партнеры - «Реанимационный пакет реформ», Pact и USIAD.
— Для Николаева стратегическим направлением развития является развитие рек и маломерного судоходства. Сегодня принята Николаевским горсоветом соответствующая концепция, которая определяет именно развитие рек как приоритетное для Николаева. Сегодняшний наш круглый стол и публичное обсуждение проходит совместно с рабочей группой, созданной распоряжением Николаевского городского головы, которая посвящена разработке программы под выполнение концепции развития рек и маломерного судоходства, - отметил во время вступительной речи экперт коалиции НРПР, глава Ассоциации Центров Поддержки Бизнеса Артем Ващиленко.
Также выступил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков, который выразил надежду, что реализация мероприятий в рамках концепции развития рек и маломерного судоходства позволит улучшить экологическое состояние водной среды в Николаеве.
— Самы большой человеческий недостаток - это безразличие. Сегодня тут люди, которым небезразлично, и именно это дает уверенность, что мы сделаем какие-то полезные дела, за которые нам не будет стыдно перед нашими детьми, и что мы сможем сохранить для них то пространство, в котором мы живем, не хуже, чем мы получили от своих родителей. Хотя сейчас тенденции несколько другие, - сказал Виталий Луков.
Одним из спикеров круглого стола стала член совета Николаевской региональной платформы реформ, глава постоянно комисии Николаевского облсовета по вопросам экологии Алла Ряжских. В своем выступлении она рассказала о проблеме зегрязнения рек.
— Все свои действия я рассматриваю сначала как житель нашего города и области. И этот вопрос я тоже рассматриваю сначала с той стороны, чтоб развитие судоходства в Николаеве и области не шло вразрез с экологическим состоянием наших водных артерий. Но ведь реки для нас - это питьевая вода, среда проживания флоры и фауна, а также развитие туризма. Ценность воды для каждого из нас - это насущная проблема, Украин сейчас находится на 125 месте среди 180 стран по показателю количество питьевой воды на душу населения. Мы стоим где-то рядом с африканскими странами. Сохранение водных ресурсов и достижение хорошего состояния воды - это наша необходимость. Потому что у нас есть неутешительные результаты первого скрининга загрязнающих веществ в реках области. Кстати, Черное море с таким питанием превратилось в самое загрязненное в Европе. Наши реки несут в море каждый час до 50 единиц отходов, они становятся мельче, уровень Южного Буга в этом году был рекордно низким, потому что вырубка прибрежных зеленых насаждений и застройка прибрежных зон, несоблюдение природоохранной зоны, которая должна быть не меньше 200 метров - это все причины того, что Южный Буг теряет свою миссию основной артерии пресной воды в области. Без очистных мероприятий, например в 2019 году в реке Ингул зафиксировано скиды до 53 тысяч кубометров стоков от города Баштанка. А сколько таких случаев было не зарегистрировано? Уменьшение водность малых рек, которых насчитывается 112 в области, их заиление - это проблемный вопрос, который влияет на состояние водопользования в области, - сказала Алла Ряжских.
Она отметила, что топ-загрязнителями воды остаются водоканалы и аграрии.
— Разоренные прибрежные зоны и нарушение методики применения агрохимикатов приводят к тому, что значительная их часть попадает в водные объекты. Наше с вами здоровье и то, что мы с вами пьем - это химическая таблица Менделеева. Половину загрязненных вод генерируют предприятия нашего ЖКХ, - сказала Алла Ряжских.
Она рассказала, что вопрос модернизации очистных сооружений водоканалов обсуждается на каждом заседании областной комиссии по вопросам экологии.
— На каждом заседании нашей областной комиссии по вопросам экологии мы обсуждаем вопрос модернизации очистных сооружений водоканалов, без которой невозможно достичь улучшения качества вод в бассейнах наших рек. Очень много проектов модернизации очистных сооружений начаты, но готовность их по области размыта в процентном соотношении. И нет пока видения, когда у нас будет улучшение качества воды в реках области. Рекомендацией экологической комиссии было предложено создать рабочую группу по решению этого вопроса. Мы сформируем такой план на 5 лет по состоянию выполнения модернизации и состояния очистных сооружений области. На последней сессии был принят пилотный проект очистки малой реки от «А» до «Я», который, как мы надеемся, даст нам возможность присоединиться к государственной программе очистки малых рек и привести в порядок прибрежные зоны области, - сказала Алла Ряжских.
Заслуженный природоохранитель Украины, заместитель главы Национального экологического центра Украины Олег Деркач в своем докладе подробнее остановился на причинах ухудшения ситуации с реками в Николаеве и рассказал о путях решения этой проблемы.
— Вопрос, без которого невозможно двигаться дальше - это современные экологические системы водоемов и прибрежных территорий Николаева. Неслучайно у нас появился один из символов - «Город на волне», «Город на воде». Все знают, что мы как на полуострове, окружены водными артериями. И даже цифра озвучивалась - 135 километров прибрежной зоны. Это Южного Буга, Ингула и Бугского лимана. Мы непосредственно контактируем с водными объектами, и нам очень важно знать, какое состояние. Основные факторы влияния на экологическое состояние водоемов. Есть природные, глобальные факторы, на которые мы не можем повлиять. А есть некоторые региональные или локальные вещи, на которые мы можем активно влиять и улучшать ситуацию, - рассказал Олег Деркач.
Природные - климатические изменения: поднятие температуры воздуха и уменьшение количества осадков.
— В последние десятилетия мы наблюдаем повышение среднегодовой температуры воздуха, хотя критических каких-то температур, некто не может сказать, что у нас появились какие-то необычные температуры, больше 40 градусов, никто и не заметил. Но среднегодовая температура у нас повышается, потому что длительное время мы наблюдаем жаркую погоду летом. Это приводит к увеличению интенсивности испарений с поверхности наших водоемов. Это очень заметно, особенно для замкнутых водоемов, к примеру, наших лиманов, которые стают засоленными. Кроме того, мы наблюдаем уменьшение среднегодового количества осадков в бассейне. Фактом, с которым очень сложно дискутировать, является то, что мы практически теряем осадки в виде снега. Для нам они важны, потому что он постепенно отдает воду и обеспечивает водность рек. В последние годы, если еще Южный Буг и Ингул замерзают, то причерноморские лиманы уже в последние годы вообще не замерзают из-за теплых зим. Это приводит к тому, что мы имеем негативный баланс пресного стока, у нас создается дефицит пресного баланса. То есть, мы недополучаем из-за уменьшения количества осадков или перераспределение осадков, а также из-за увеличение интенсивности испарений значительных объемов воды, - рассказал он.
Антропогенные факторы, которые имеют локальный характер, на которые можно повлиять.
— Сточные неочищенные воды, без этого мы вроде и обойтись не можем, потому что есть предприятия, работает коммунальное хозяйство, есть источники, связанные с сельским хозяйством. В основном, если, к примеру, коммунальное хозяйство добавляет в наши водоемы, основная проблема связана с чрезмерным количеством фосфатов, которые сбрасываются в наши реки, то сельское хозяйство добавляет нитраты, связанные с использованием удобрений, пестицидов. Эти биогены создают основные проблемы, в условиях дефицита пресного стока, переудобрения водоемов, они как раз создают эту проблему «цветения», которая приводит к отмиранию микроскопических водорослей, они гниют, сжигают весь кислород, который находится на дне, и приводит к так называемым заморам, которые мы постоянно наблюдаем в наших водоемах, - сказал Олег Деркач.
Также он рассказал о возможных путях и механизмах для улучшения водоемов в городе. Олег Деркач отметил важную роль общественности в этом процессе.
— Обеспечение участия общественности в разработке и внедрении местных экологических план действий. Мы бы могли скоординировать усилия общественности и информировать население о том, что происходит, возможно, создать сайт какой-то, проводит гражданские кампании. Но это маленькая часть работы, - отметил Олег Деркач.
Он рассказал также о необходимости реконструкции городских очистных сооружений и полигона ТБО.
— Давно говорится о строительстве полигона твердых бытовых отходов. У на до сих пор нет мусороперерабатывающего завода. Мы стремимся и хотели бы сортировать мусор, перерабатывать…, - сказал Олег Деркач.
Также среди мероприятий он отметил вынесение в натуру прибрежных защитных линий, упорядочение этих прибрежных линий и соблюдение режима. Также, по его словам, общественность может помочь в ликвидации несанкционированных свалок.
— Их сейчас очень много на берегу реч. Первое, привлекательность наших берегов страшно подорвана, мы теряем привлекательность из-за того, что качество воды ухудшается, и береги наши тоже непривлекательные. Мы бы могли заниматься ликвидацией несанкционированных свалок на берегу, - сказал эколог.
По его словам, необходимо усилить государственный контроль за выбросами. Также важно организовывать новые места для отдыха на берегу.
— Город на волне или на воде должен иметь достаточное количество оборудованных мест отдыха. Понятно, что в границах нашего города должны развиваться новые виды спорта. Мы можем заниматься яхтингом, кайтингом, винсерфингом, слаломом, а вот наши соседи не имеют такой возможности, у них нет порогов… А для горожан, это разные «трамвайчики», водные экскурсии, - отметил Олег Деркач.
В свою очередь, эксперт коалиции НРПР, представитель Общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины Валерий Ветров озвучил 10 мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния рек.
Ранее сообщалось, что НГЗ построит еще одно хранилище для красного шлама под Николаевом.
В пятницу, 26 марта, в Николаеве в рамках реализации «Концепции развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019 - 2030 года» прошел круглый стол с публичным обсуждением экологической ситуации с реками Южный Буг и Ингул.
Организатором мероприятия выступила коалиция Николаевской региональной платформы реформ (НРПР) совместно с Николаевским городским советом. Партнеры - «Реанимационный пакет реформ», Pact и USIAD.
— Для Николаева стратегическим направлением развития является развитие рек и маломерного судоходства. Сегодня принята Николаевским горсоветом соответствующая концепция, которая определяет именно развитие рек как приоритетное для Николаева. Сегодняшний наш круглый стол и публичное обсуждение проходит совместно с рабочей группой, созданной распоряжением Николаевского городского головы, которая посвящена разработке программы под выполнение концепции развития рек и маломерного судоходства, - отметил во время вступительной речи экперт коалиции НРПР, глава Ассоциации Центров Поддержки Бизнеса Артем Ващиленко.
Также выступил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков, который выразил надежду, что реализация мероприятий в рамках концепции развития рек и маломерного судоходства позволит улучшить экологическое состояние водной среды в Николаеве.
— Самы большой человеческий недостаток - это безразличие. Сегодня тут люди, которым небезразлично, и именно это дает уверенность, что мы сделаем какие-то полезные дела, за которые нам не будет стыдно перед нашими детьми, и что мы сможем сохранить для них то пространство, в котором мы живем, не хуже, чем мы получили от своих родителей. Хотя сейчас тенденции несколько другие, - сказал Виталий Луков.
Одним из спикеров круглого стола стала член совета Николаевской региональной платформы реформ, глава постоянно комисии Николаевского облсовета по вопросам экологии Алла Ряжских. В своем выступлении она рассказала о проблеме зегрязнения рек.
— Все свои действия я рассматриваю сначала как житель нашего города и области. И этот вопрос я тоже рассматриваю сначала с той стороны, чтоб развитие судоходства в Николаеве и области не шло вразрез с экологическим состоянием наших водных артерий. Но ведь реки для нас - это питьевая вода, среда проживания флоры и фауна, а также развитие туризма. Ценность воды для каждого из нас - это насущная проблема, Украин сейчас находится на 125 месте среди 180 стран по показателю количество питьевой воды на душу населения. Мы стоим где-то рядом с африканскими странами. Сохранение водных ресурсов и достижение хорошего состояния воды - это наша необходимость. Потому что у нас есть неутешительные результаты первого скрининга загрязнающих веществ в реках области. Кстати, Черное море с таким питанием превратилось в самое загрязненное в Европе. Наши реки несут в море каждый час до 50 единиц отходов, они становятся мельче, уровень Южного Буга в этом году был рекордно низким, потому что вырубка прибрежных зеленых насаждений и застройка прибрежных зон, несоблюдение природоохранной зоны, которая должна быть не меньше 200 метров - это все причины того, что Южный Буг теряет свою миссию основной артерии пресной воды в области. Без очистных мероприятий, например в 2019 году в реке Ингул зафиксировано скиды до 53 тысяч кубометров стоков от города Баштанка. А сколько таких случаев было не зарегистрировано? Уменьшение водность малых рек, которых насчитывается 112 в области, их заиление - это проблемный вопрос, который влияет на состояние водопользования в области, - сказала Алла Ряжских.
Она отметила, что топ-загрязнителями воды остаются водоканалы и аграрии.
— Разоренные прибрежные зоны и нарушение методики применения агрохимикатов приводят к тому, что значительная их часть попадает в водные объекты. Наше с вами здоровье и то, что мы с вами пьем - это химическая таблица Менделеева. Половину загрязненных вод генерируют предприятия нашего ЖКХ, - сказала Алла Ряжских.
Она рассказала, что вопрос модернизации очистных сооружений водоканалов обсуждается на каждом заседании областной комиссии по вопросам экологии.
— На каждом заседании нашей областной комиссии по вопросам экологии мы обсуждаем вопрос модернизации очистных сооружений водоканалов, без которой невозможно достичь улучшения качества вод в бассейнах наших рек. Очень много проектов модернизации очистных сооружений начаты, но готовность их по области размыта в процентном соотношении. И нет пока видения, когда у нас будет улучшение качества воды в реках области. Рекомендацией экологической комиссии было предложено создать рабочую группу по решению этого вопроса. Мы сформируем такой план на 5 лет по состоянию выполнения модернизации и состояния очистных сооружений области. На последней сессии был принят пилотный проект очистки малой реки от «А» до «Я», который, как мы надеемся, даст нам возможность присоединиться к государственной программе очистки малых рек и привести в порядок прибрежные зоны области, - сказала Алла Ряжских.
Заслуженный природоохранитель Украины, заместитель главы Национального экологического центра Украины Олег Деркач в своем докладе подробнее остановился на причинах ухудшения ситуации с реками в Николаеве и рассказал о путях решения этой проблемы.
— Вопрос, без которого невозможно двигаться дальше - это современные экологические системы водоемов и прибрежных территорий Николаева. Неслучайно у нас появился один из символов - «Город на волне», «Город на воде». Все знают, что мы как на полуострове, окружены водными артериями. И даже цифра озвучивалась - 135 километров прибрежной зоны. Это Южного Буга, Ингула и Бугского лимана. Мы непосредственно контактируем с водными объектами, и нам очень важно знать, какое состояние. Основные факторы влияния на экологическое состояние водоемов. Есть природные, глобальные факторы, на которые мы не можем повлиять. А есть некоторые региональные или локальные вещи, на которые мы можем активно влиять и улучшать ситуацию, - рассказал Олег Деркач.
Природные - климатические изменения: поднятие температуры воздуха и уменьшение количества осадков.
— В последние десятилетия мы наблюдаем повышение среднегодовой температуры воздуха, хотя критических каких-то температур, некто не может сказать, что у нас появились какие-то необычные температуры, больше 40 градусов, никто и не заметил. Но среднегодовая температура у нас повышается, потому что длительное время мы наблюдаем жаркую погоду летом. Это приводит к увеличению интенсивности испарений с поверхности наших водоемов. Это очень заметно, особенно для замкнутых водоемов, к примеру, наших лиманов, которые стают засоленными. Кроме того, мы наблюдаем уменьшение среднегодового количества осадков в бассейне. Фактом, с которым очень сложно дискутировать, является то, что мы практически теряем осадки в виде снега. Для нам они важны, потому что он постепенно отдает воду и обеспечивает водность рек. В последние годы, если еще Южный Буг и Ингул замерзают, то причерноморские лиманы уже в последние годы вообще не замерзают из-за теплых зим. Это приводит к тому, что мы имеем негативный баланс пресного стока, у нас создается дефицит пресного баланса. То есть, мы недополучаем из-за уменьшения количества осадков или перераспределение осадков, а также из-за увеличение интенсивности испарений значительных объемов воды, - рассказал он.
Антропогенные факторы, которые имеют локальный характер, на которые можно повлиять.
— Сточные неочищенные воды, без этого мы вроде и обойтись не можем, потому что есть предприятия, работает коммунальное хозяйство, есть источники, связанные с сельским хозяйством. В основном, если, к примеру, коммунальное хозяйство добавляет в наши водоемы, основная проблема связана с чрезмерным количеством фосфатов, которые сбрасываются в наши реки, то сельское хозяйство добавляет нитраты, связанные с использованием удобрений, пестицидов. Эти биогены создают основные проблемы, в условиях дефицита пресного стока, переудобрения водоемов, они как раз создают эту проблему «цветения», которая приводит к отмиранию микроскопических водорослей, они гниют, сжигают весь кислород, который находится на дне, и приводит к так называемым заморам, которые мы постоянно наблюдаем в наших водоемах, - сказал Олег Деркач.
Также он рассказал о возможных путях и механизмах для улучшения водоемов в городе. Олег Деркач отметил важную роль общественности в этом процессе.
— Обеспечение участия общественности в разработке и внедрении местных экологических план действий. Мы бы могли скоординировать усилия общественности и информировать население о том, что происходит, возможно, создать сайт какой-то, проводит гражданские кампании. Но это маленькая часть работы, - отметил Олег Деркач.
Он рассказал также о необходимости реконструкции городских очистных сооружений и полигона ТБО.
— Давно говорится о строительстве полигона твердых бытовых отходов. У на до сих пор нет мусороперерабатывающего завода. Мы стремимся и хотели бы сортировать мусор, перерабатывать…, - сказал Олег Деркач.
Также среди мероприятий он отметил вынесение в натуру прибрежных защитных линий, упорядочение этих прибрежных линий и соблюдение режима. Также, по его словам, общественность может помочь в ликвидации несанкционированных свалок.
— Их сейчас очень много на берегу реч. Первое, привлекательность наших берегов страшно подорвана, мы теряем привлекательность из-за того, что качество воды ухудшается, и береги наши тоже непривлекательные. Мы бы могли заниматься ликвидацией несанкционированных свалок на берегу, - сказал эколог.
По его словам, необходимо усилить государственный контроль за выбросами. Также важно организовывать новые места для отдыха на берегу.
— Город на волне или на воде должен иметь достаточное количество оборудованных мест отдыха. Понятно, что в границах нашего города должны развиваться новые виды спорта. Мы можем заниматься яхтингом, кайтингом, винсерфингом, слаломом, а вот наши соседи не имеют такой возможности, у них нет порогов… А для горожан, это разные «трамвайчики», водные экскурсии, - отметил Олег Деркач.
В свою очередь, эксперт коалиции НРПР, представитель Общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины Валерий Ветров озвучил 10 мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния рек.
Ранее сообщалось, что НГЗ построит еще одно хранилище для красного шлама под Николаевом.