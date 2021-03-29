В пятницу, 26 марта, в Николаеве в рамках реализации «Концепции развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019 - 2030 года» прошел круглый стол с публичным обсуждением экологической ситуации с реками Южный Буг и Ингул.

Организатором мероприятия выступила коалиция Николаевской региональной платформы реформ (НРПР) совместно с Николаевским городским советом. Партнеры - «Реанимационный пакет реформ», Pact и USIAD.

— Для Николаева стратегическим направлением развития является развитие рек и маломерного судоходства. Сегодня принята Николаевским горсоветом соответствующая концепция, которая определяет именно развитие рек как приоритетное для Николаева. Сегодняшний наш круглый стол и публичное обсуждение проходит совместно с рабочей группой, созданной распоряжением Николаевского городского головы, которая посвящена разработке программы под выполнение концепции развития рек и маломерного судоходства, - отметил во время вступительной речи экперт коалиции НРПР, глава Ассоциации Центров Поддержки Бизнеса Артем Ващиленко.

Также выступил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков, который выразил надежду, что реализация мероприятий в рамках концепции развития рек и маломерного судоходства позволит улучшить экологическое состояние водной среды в Николаеве.

— Самы большой человеческий недостаток - это безразличие. Сегодня тут люди, которым небезразлично, и именно это дает уверенность, что мы сделаем какие-то полезные дела, за которые нам не будет стыдно перед нашими детьми, и что мы сможем сохранить для них то пространство, в котором мы живем, не хуже, чем мы получили от своих родителей. Хотя сейчас тенденции несколько другие, - сказал Виталий Луков.

Одним из спикеров круглого стола стала член совета Николаевской региональной платформы реформ, глава постоянно комисии Николаевского облсовета по вопросам экологии Алла Ряжских. В своем выступлении она рассказала о проблеме зегрязнения рек.

— Все свои действия я рассматриваю сначала как житель нашего города и области. И этот вопрос я тоже рассматриваю сначала с той стороны, чтоб развитие судоходства в Николаеве и области не шло вразрез с экологическим состоянием наших водных артерий. Но ведь реки для нас - это питьевая вода, среда проживания флоры и фауна, а также развитие туризма. Ценность воды для каждого из нас - это насущная проблема, Украин сейчас находится на 125 месте среди 180 стран по показателю количество питьевой воды на душу населения. Мы стоим где-то рядом с африканскими странами. Сохранение водных ресурсов и достижение хорошего состояния воды - это наша необходимость. Потому что у нас есть неутешительные результаты первого скрининга загрязнающих веществ в реках области. Кстати, Черное море с таким питанием превратилось в самое загрязненное в Европе. Наши реки несут в море каждый час до 50 единиц отходов, они становятся мельче, уровень Южного Буга в этом году был рекордно низким, потому что вырубка прибрежных зеленых насаждений и застройка прибрежных зон, несоблюдение природоохранной зоны, которая должна быть не меньше 200 метров - это все причины того, что Южный Буг теряет свою миссию основной артерии пресной воды в области. Без очистных мероприятий, например в 2019 году в реке Ингул зафиксировано скиды до 53 тысяч кубометров стоков от города Баштанка. А сколько таких случаев было не зарегистрировано? Уменьшение водность малых рек, которых насчитывается 112 в области, их заиление - это проблемный вопрос, который влияет на состояние водопользования в области, - сказала Алла Ряжских.

Она отметила, что топ-загрязнителями воды остаются водоканалы и аграрии.

— Разоренные прибрежные зоны и нарушение методики применения агрохимикатов приводят к тому, что значительная их часть попадает в водные объекты. Наше с вами здоровье и то, что мы с вами пьем - это химическая таблица Менделеева. Половину загрязненных вод генерируют предприятия нашего ЖКХ, - сказала Алла Ряжских.

Она рассказала, что вопрос модернизации очистных сооружений водоканалов обсуждается на каждом заседании областной комиссии по вопросам экологии.

— На каждом заседании нашей областной комиссии по вопросам экологии мы обсуждаем вопрос модернизации очистных сооружений водоканалов, без которой невозможно достичь улучшения качества вод в бассейнах наших рек. Очень много проектов модернизации очистных сооружений начаты, но готовность их по области размыта в процентном соотношении. И нет пока видения, когда у нас будет улучшение качества воды в реках области. Рекомендацией экологической комиссии было предложено создать рабочую группу по решению этого вопроса. Мы сформируем такой план на 5 лет по состоянию выполнения модернизации и состояния очистных сооружений области. На последней сессии был принят пилотный проект очистки малой реки от «А» до «Я», который, как мы надеемся, даст нам возможность присоединиться к государственной программе очистки малых рек и привести в порядок прибрежные зоны области, - сказала Алла Ряжских.

Заслуженный природоохранитель Украины, заместитель главы Национального экологического центра Украины Олег Деркач в своем докладе подробнее остановился на причинах ухудшения ситуации с реками в Николаеве и рассказал о путях решения этой проблемы.

— Вопрос, без которого невозможно двигаться дальше - это современные экологические системы водоемов и прибрежных территорий Николаева. Неслучайно у нас появился один из символов - «Город на волне», «Город на воде». Все знают, что мы как на полуострове, окружены водными артериями. И даже цифра озвучивалась - 135 километров прибрежной зоны. Это Южного Буга, Ингула и Бугского лимана. Мы непосредственно контактируем с водными объектами, и нам очень важно знать, какое состояние. Основные факторы влияния на экологическое состояние водоемов. Есть природные, глобальные факторы, на которые мы не можем повлиять. А есть некоторые региональные или локальные вещи, на которые мы можем активно влиять и улучшать ситуацию, - рассказал Олег Деркач.

Природные - климатические изменения: поднятие температуры воздуха и уменьшение количества осадков.

— В последние десятилетия мы наблюдаем повышение среднегодовой температуры воздуха, хотя критических каких-то температур, некто не может сказать, что у нас появились какие-то необычные температуры, больше 40 градусов, никто и не заметил. Но среднегодовая температура у нас повышается, потому что длительное время мы наблюдаем жаркую погоду летом. Это приводит к увеличению интенсивности испарений с поверхности наших водоемов. Это очень заметно, особенно для замкнутых водоемов, к примеру, наших лиманов, которые стают засоленными. Кроме того, мы наблюдаем уменьшение среднегодового количества осадков в бассейне. Фактом, с которым очень сложно дискутировать, является то, что мы практически теряем осадки в виде снега. Для нам они важны, потому что он постепенно отдает воду и обеспечивает водность рек. В последние годы, если еще Южный Буг и Ингул замерзают, то причерноморские лиманы уже в последние годы вообще не замерзают из-за теплых зим. Это приводит к тому, что мы имеем негативный баланс пресного стока, у нас создается дефицит пресного баланса. То есть, мы недополучаем из-за уменьшения количества осадков или перераспределение осадков, а также из-за увеличение интенсивности испарений значительных объемов воды, - рассказал он.

Антропогенные факторы, которые имеют локальный характер, на которые можно повлиять.

распаханность водораздельных участков: в Николаеве около 70% - это пашня;

чрезмерная зарегулированность рек, которая приводит к заилению рек, зарастанию;

ненормированные заборы воды;

сбросы неочищенных сточных вод;

нарушение режима водоохранных зон и прибрежных защитных линий;

несоблюдение правил проведения дноуглубительных работ;

наличие экологически опасных объектов;

недостаточный уровень организации мониторинга качества поверхностных вод.

— Сточные неочищенные воды, без этого мы вроде и обойтись не можем, потому что есть предприятия, работает коммунальное хозяйство, есть источники, связанные с сельским хозяйством. В основном, если, к примеру, коммунальное хозяйство добавляет в наши водоемы, основная проблема связана с чрезмерным количеством фосфатов, которые сбрасываются в наши реки, то сельское хозяйство добавляет нитраты, связанные с использованием удобрений, пестицидов. Эти биогены создают основные проблемы, в условиях дефицита пресного стока, переудобрения водоемов, они как раз создают эту проблему «цветения», которая приводит к отмиранию микроскопических водорослей, они гниют, сжигают весь кислород, который находится на дне, и приводит к так называемым заморам, которые мы постоянно наблюдаем в наших водоемах, - сказал Олег Деркач.

Также он рассказал о возможных путях и механизмах для улучшения водоемов в городе. Олег Деркач отметил важную роль общественности в этом процессе.

— Обеспечение участия общественности в разработке и внедрении местных экологических план действий. Мы бы могли скоординировать усилия общественности и информировать население о том, что происходит, возможно, создать сайт какой-то, проводит гражданские кампании. Но это маленькая часть работы, - отметил Олег Деркач.

Он рассказал также о необходимости реконструкции городских очистных сооружений и полигона ТБО.

— Давно говорится о строительстве полигона твердых бытовых отходов. У на до сих пор нет мусороперерабатывающего завода. Мы стремимся и хотели бы сортировать мусор, перерабатывать…, - сказал Олег Деркач.

Также среди мероприятий он отметил вынесение в натуру прибрежных защитных линий, упорядочение этих прибрежных линий и соблюдение режима. Также, по его словам, общественность может помочь в ликвидации несанкционированных свалок.

— Их сейчас очень много на берегу реч. Первое, привлекательность наших берегов страшно подорвана, мы теряем привлекательность из-за того, что качество воды ухудшается, и береги наши тоже непривлекательные. Мы бы могли заниматься ликвидацией несанкционированных свалок на берегу, - сказал эколог.

По его словам, необходимо усилить государственный контроль за выбросами. Также важно организовывать новые места для отдыха на берегу.

— Город на волне или на воде должен иметь достаточное количество оборудованных мест отдыха. Понятно, что в границах нашего города должны развиваться новые виды спорта. Мы можем заниматься яхтингом, кайтингом, винсерфингом, слаломом, а вот наши соседи не имеют такой возможности, у них нет порогов… А для горожан, это разные «трамвайчики», водные экскурсии, - отметил Олег Деркач.

В свою очередь, эксперт коалиции НРПР, представитель Общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины Валерий Ветров озвучил 10 мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния рек.

Проведение экспедиции с обследованием рек и оформление соответствующих документов, фото и видеоматериалов. Проверки с участием представителей власти и общественности, чтобы зафиксировать, где есть какие-то выбросы или свалки мусор, а также составить реестр гидротехнических сооружений. Создание перечня предприятий, которые загрязняют реки с целью направления соответствующих материалов в соответствующие экологические органы и службы для принятия мер реагирования. Мониторинг и контроль за проведением соответствующие учреждениями гидрологических измерений для определения реальной ситуации с загрязнением рек. Создание электронного портала для наполнения информацией о местах загрязнения рек и прибрежных зон для оперативного реагирования соответствующими контролирующими органами и службами. Внесение предложений о побуждении к строительству канализационных стоков в частном секторе города. Разработка мероприятий относительно строительства или реконструкции, ремонта сооружений для очистки сточных вод, системы раздельной канализации. Разработка мероприятий по рекультивации нарушенных земель и территорий полигонов ТБО, мусорных свалок, которые находятся вблизи прибрежных зон. Усиление мероприятий по контролю за соблюдением правил предотвращения загрязнению судами внутренних водных путей. Проведение общегородских акций «Береговой десант», рассмотрение вопроса о постоянно действующему общественному совету по вопросам экологии. Проведение широкомасштабной разъяснительной работы с населением по экологических вопросах.

Ранее сообщалось, что НГЗ построит еще одно хранилище для красного шлама под Николаевом.