В течение прошлого 2020 года за превышение власти или служебных полномочий были осуждены 10 правоохранителей. В течение года рассматривалось 274 уголовных производства.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Государственную судебную администрация Украины (ГСА).

Так, по данным ГСА, было оправдано четыре правоохранителя.

На конец минувшего года в судах оставалось нерассмотренными 260 производств в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Также сообщается, что Государственное бюро расследований в 2020 году направило в суд 894 обвинительных акта в отношении правоохранителей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей глав пяти районных государственных администраций в Николаевской области, которые были ликвидированы в результате укрупнения районов.