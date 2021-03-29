Глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил по телефону с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и помощь США Украине.

Андрей Ермак заявил, что США могли бы активнее участвовать в продвижении переговоров об окончании войны на Донбассе, сообщает пресс-служба ОП.

Глава ОП поблагодарил собеседника за поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, в течение последних недель на Донбассе «наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений» режима тишины.

Также Андрей Ермак поблагодарил за безопасностную помощь США и напомнил, что Украина рассчитывает на план действий относительно членства в НАТО.

Глава ОП рассказал о создании Центра дезинформации по инициативе президента. Джейкоб Салливан отметил важность сотрудничества в таких вопросах и заявил, что США «есть чему поучиться» у Украины в вопросе противодействия дезинформации.

Также советник Джо Байдена заверил, что США будут помогать Украине в достижении политических, экономических и безопасностных целей, а также в получении членства в НАТО.

Напомним, зампомощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что американский президент поговорит с Владимиром Зеленским, когда увидит четкие реформы и конкретные шаги в их сторону