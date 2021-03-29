Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны, оппозиционерки Светланы Тихановской о подготовке террористического акта.

Об этом пишет БелТА со ссылкой на генпрокурора страны Андрея Шведа.

В подготовке теракта также обвиняются представителей объединения BYPOL – это оппозиционно настроенные экс-силовики, находящиеся за пределами Беларуси.

— Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса, — заявил Андрей Швед.

По его словам, «указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов».

Глава Генпрокуратуры заявил, что был задержан с поличным некий гражданин Малейчук, который якобы уже дал показания об организаторах и участниках теракта.

Организаторы террористических актов собирались обвинить белорусских силовиков в «совершении действий, создающих опасность гибели людей».

Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности организовать международный розыск Светланы Тихановской и других подозреваемых. В частности, сотрудники КГБ готовят документы о выдаче подозреваемых для компетентных органов Литвы и Польши.

Напомним, лидер демократического движения Беларуси Светлана Тихановская, проживающая в изгнании, призвала соотечественников возродить массовые протесты, охватившие страну в прошлом году.