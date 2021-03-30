За прошедшие сутки, 29 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», рядом городка Зайцево, враг открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи Светлодарска — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», в пригороде населенных пунктов Широкино, Марьинка и Старогнатовка противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших военных нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

Накануне заседания Трехсторонней контактной группы российскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.

С наступлением благоприятных погодных условий, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево.