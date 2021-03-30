Французский музей Лувр запустил онлайн-платформу, на которой в цифровом виде представлена полная коллекция музея. Помимо экспонатов Лувра на сайте можно увидеть коллекцию Национального музея Эжена Делакруа. На интернет-ресурсе есть и цифровые копии скульптур парижского парка Сад Тюильри и примыкающей к Лувру площади Каррузель.

Об этом пишет Bird in Flight.

Изучить представленную на сайте коллекцию можно несколькими способами: с помощью простого и расширенного поиска, просматривая тематические альбомы и записи кураторов. Также создана интерактивная карта Лувра, позволяющая исследовать онлайн каждый зал. Музейные эксперты будут регулярно обновлять базу данных платформы. Сейчас оцифровано и выложено в интернет более 482 тысяч экспонатов.

По словам президента Лувра Жан-Люка Мартинеса, онлайн-платформа предоставляет уникальную возможность увидеть все экспонаты музея — даже те, которые находятся в Лувре на временном хранении. «Потрясающее культурное наследие Лувра теперь на расстоянии одного клика! Я уверен, что этот цифровой контент будет вдохновлять людей приходить в Лувр и осматривать коллекции вживую», — отметил Мартинес.

Из-за пандемии коронавируса Лувр закрыт для посещений с конца октября 2020 года. Сейчас в учреждении проводят давно запланированные ремонтные работы. Ранее музей французского города Байё обнародовал на своем сайте цифровую копию «гобелена из Байё» — уникального памятника средневекового искусства. Благодаря интернет-ресурсу можно не только увидеть гобелен, но и исследовать его: функция масштабирования позволяет рассмотреть полотно с необычайной детализацией.