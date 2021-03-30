В Украине за прошедшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740). В остальных регионах ситуация такая:
Вакцинация вчера проводилась 152 мобильным бригадами и 656 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации уже записались 371 406 человек.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3576 пациентов выздоровели.
В Украине за прошедшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740). В остальных регионах ситуация такая:
Вакцинация вчера проводилась 152 мобильным бригадами и 656 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации уже записались 371 406 человек.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3576 пациентов выздоровели.