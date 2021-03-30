В Украине за прошедшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740). В остальных регионах ситуация такая:

Винницкая область - 640 прививок;

Волынская область - 370 прививок;

Днепропетровская область - 1290 прививок;

Донецкая область - 580 прививок;

Житомирская область - 700 прививок;

Закарпатская - 440 прививок;

Запорожская область - 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 415 прививок;

Киевская область - 550 прививок;

Кировоградская область - 420 прививок;

Луганская область - 330 прививок;

Львовская область - 728 прививок;

Николаевская область - 330 прививок;

Одесская область - 310 прививок;

Полтавская область - 840 прививок;

Ровенская область - 520 прививок;

Сумская область - 540 прививок;

Тернопольская область - 440 прививок;

Харьковская область - 380 прививок;

Херсонская область - 350 прививок;

Хмельницкая область - 430 прививок;

Черкасская область - 800 прививок;

Черновицкая область - 380 прививок;

Черниговская область - 240 прививок.

Вакцинация вчера проводилась 152 мобильным бригадами и 656 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации уже записались 371 406 человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3576 пациентов выздоровели.