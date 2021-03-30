Служба безопасности Украины подозревает группу лиц в нелегальном сбыте фальсифицированного бензина и дизтоплива. Поддельное топливо они производили на одной из нефтебаз в Киевской области, сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков у подозреваемых нашли почти 230 тонн фальсифицированных нефтепродуктов. Их оценили почти в 5 млн грн. Поддельное топливо участники схемы продавали через подконтрольные АЗС, отметили в СБУ.

«По предварительным данным, дельцы смешивали газовый конденсат и растворители неизвестного происхождения с сертифицированными горюче-смазочными материалами. Они пытались увеличить объем готовой продукции и уклониться от уплаты налогов», – заявили в СБУ.

Правоохранители также обнаружили документы с подтверждением такой деятельности, а также «черную» бухгалтерию. Фигурантов подозревают в незаконном производстве и сбыте подакцизных товаров и в уклонении от уплаты налогов.