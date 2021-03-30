Несколько азиатских стран изо всех сил пытаются найти альтернативные источники прививок от COVID-19 после того, как из-за ограничений на экспорт, введенных производителем, Индия покинула поддерживаемую Всемирной организацией здравоохранения глобальную программу обмена вакцинами из-за нехватки запасов.

Об этом пишет Reuters.

Южная Корея, Индонезия и Филиппины входят в число стран, которые пострадают от задержек с поставками вакцин, обещанных в рамках программы COVAX, которая была создана в основном для обеспечения поставок в более бедные страны.

— Это скажется на нашем запланированном увеличении ежедневных прививок, — сказал журналистам Карлито Гальвез, руководитель службы вакцинации Филиппин.

Индия, крупнейший в мире производитель вакцин, временно приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, производимой Индийским институтом сыворотки (SII), поскольку официальные лица сосредоточили внимание на удовлетворении растущего внутреннего спроса.

Институт сыворотки должен был доставить COVAX 90 миллионов доз вакцины в течение марта и апреля.

Южная Корея подтвердила, что получит только 432 тысячи доз из обещанных 690 тысяч, и доставка этих доз будет отложена примерно до третьей недели апреля.

— Есть неуверенность в отношении мировых поставок вакцин, но мы работаем над планом, чтобы не допустить сбоев во втором квартале, и прилагаем усилия для обеспечения большего количества вакцин, — сказал Ким Ки Нам, глава целевой группы Южной Кореи по вакцинации COVID-19.

Официальные лица заявили, что они ведут переговоры с AstraZeneca об ускорении поставок по отдельной сделке.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ослабил правительственные ограничения на импорт вакцин частным сектором, умоляя компании покупать вакцины независимо от стоимости, поскольку его страна борется с возрождением пандемии.

Во Вьетнаме официальные лица также попросили частный сектор вмешаться после того, как количество вакцин от COVAX было сокращено на 40% до 811 200 доз, а поставки были отложены на несколько недель.

Представитель министерства здравоохранения Индонезии Сити Надия Тармизи сообщила агентству, что 10,3 миллиона доз COVAX, вероятно, будут отложены до мая.

Индия не предоставила подробностей о продолжительности ограничения экспорта, но ЮНИСЕФ, партнер-дистрибьютор COVAX, заявил на выходных, что поставки, как ожидается, возобновятся к маю.

Решение Индии стало последним в серии неудач для проекта COVAX, на который полагались 64 более бедные страны, после сбоев в производстве и отсутствия финансовых средств со стороны богатых стран.

Как сообщалось, Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.