Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами ряда стран и ВОЗ призвал к подписанию международного договора о пандемии.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

— Мы надеемся, что общей борьбой с пандемией COVID-19 мы сможем построить прочную международную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения. Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации, — говорится в сообщении.

Его подписанты считают, что новый международный договор должен базироваться на уставе ВОЗ и принципе «здоровье для всех».

— Основная цель этого договора будет заключаться в поощрении общегосударственного подхода и участия всего общества, в укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемиям ... Наша солидарность в обеспечении лучшей подготовленности мира станет нашим наследием, которое будет защищать наших детей и внуков и минимизирует влияние будущих пандемий на нашу экономику и наши общества, — пишут в коммюнике.

Документ подписали около двух десятков мировых лидеров, среди которых - канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Кореи Мун Чжэ Ин, президент Европейского совета Шарль Мишель, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус и другие.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии военной безопасности Украины. Стратегия предусматривает прекращение оккупации Россией части украинской территории.