Министерство здравоохранения потратило на закупку вакцин от COVID-19 примерно 1,6 миллиарда гривен (40% от выделенных на это денег) по бюджетной программе проведения кампании по вакцинации населения.

Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы на запрос экспертной организации StateWatch.

Общая сумма программы «Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19» составляет 4 млрд грн. Из этой суммы 2,6 миллиарда гривен предназначили на закупку вакцины на 2021 год.

По состоянию на 22 марта из этой суммы потратили 242,6 миллиона гривен. В то же время специальному фонду государственного бюджета выделили 1,38 миллиарда грн, из которых уже потратили 1,35 миллиарда.

В целом, согласно бюджетной программе вакцинации, в этом году Минздрав планирует закупить 7,9 миллиона доз вакцины для 3,9 миллиона человек.

Дополнительно из бюджета в декабре 2020 года уплатили 964,3 миллиона гривен за поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac. В общем же пока за поставку вакцин в Украину государство заплатило более 2,5 миллиарда гривен.

Цена за одну дозу вакцины, предусмотренная бюджетной программой, составляет 504 гривны. Такую цену заплатили за дозу китайской вакцины CoronaVac. Стоимость дозы индийской вакцины Covishield неизвестна.

«Если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено свыше 4,9 миллиона доз для Украины», — отмечают в StateWatch.

В то же время пока что поставили только 500 тысяч доз вакцины Covishield, а также 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.