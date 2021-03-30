За прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Всего в Украине за прошлые сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.

За 29 марта было сделано на 12 тысяч 848 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 152 мобильных бригад по иммунизации и 656 пунктами прививок.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3576 пациентов выздоровели.