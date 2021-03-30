Погода наконец позволила начать капитальное обновление дорог во всех областях, кроме Черновицкой, где сейчас идут процедуры закупок и осуществляются подготовительные мероприятия для начала работ. В рамках президентской программы «Большая стройка» стартовали активные ремонты на 215 объектах, 55 из которых — искусственные сооружения.

Об этом сообщается на официальной странице «Укравтодора» в Facebook, передает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

«Ремонтируем основные маршруты международного и национального значения. Общая протяженность объектов, на которых начаты работы, составляет 1960 км. Нынешний план на 2021 год предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт 4500 км и 150 мостов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на государственных автодорогах продолжается вырубка поросли, очистка обочин, фрезерование. В отдельных областях, где позволяют погодные условия, стартовало обустройство асфальтобетонного покрытия. На искусственных сооружениях проводят работы, которые можно выполнять в зимний период (не связанные с устройством асфальтобетонного покрытия).

Дорожную технику уже сейчас можно увидеть как на переходных объектах прошлого года, так и на новых. Среди них: Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, М-03 Киев — Харьков — Довжанский, М-04 Знаменка — Луганск — Изварино, М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, М-25 КПП «Соломоново» — Великая Добронь — Яноши, Н-03 Житомир — Черновцы, Н 07 Киев — Сумы — Юнаковка, Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, Н-09 Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бибрка — Львов, Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга, Н-12 Сумы — Полтава, Н-13 Львов — Самбор — Ужгород,, Н-16 Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань, Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов, Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка. Также выполняются ремонтные работы на автомобильных дорогах регионального и территориального значения.

Как сообщалось, заместитель председателя ОП и координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко заявил, что в планах «Большого строительства» на этот год — построить и обновить 6500 км дорог (включая местные).

Пресс-релиз